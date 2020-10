Bayerische Polizei: „Warten nicht am Berg, ob Tiroler rüberkraxeln“

Seit Deutschland am 25. September Tirol zum Risikogebiet erklärt hat, ist die Verunsicherung hierzulande groß – nicht nur auf Tourismusseite. Zahlreiche TT-Leser wandten sich in den vergangenen Wochen an die Redaktion. Darf ich zum Einkaufen über die Grenze? Wann darf ich mein bayerisches Gspusi wieder besuchen? War mein Gipfelsieg auf deutschem Staatsgebiet am Wochenende etwa illegal?