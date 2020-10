Brucknerfest Linz endete mit Brahms-Requiem

Mit einem Konzert des Bruckner Orchesters Linz in der Basilika des Stiftes St. Florian ist am Sonntag - dem 124. Todestag Anton Bruckners - das heurige Internationale Brucknerfest Linz zu Ende gegangen. Die Aufführung des „Deutschen Requiems“ von Johannes Brahms sollte auch dem Gedächtnis an den Genius Loci gewidmet sein. Insgesamt umfasste das Festival heuer 40 Veranstaltungen mit einer Auslastung von 85 Prozent.