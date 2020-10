26 Gegentreffern in sechs Spielen: Giftige Innsbrucker Haie müssen sich sammeln

Innsbruck – Das jüngste und zugleich unerfahrenste Trainer-Duo der ICE Hockey League, das HCI-Gespann Mitch O’Keefe (36) und Florian Pedevilla (33), musste am Montag beim Vorstand zum Rapport. „Wir wollen hören, wie sie das alles sehen“, merkte Haie-Obmann Günther Hanschitz an, um gleich hinterherzuschicken: „Wir stärken ihnen den Rücken und wollen gemeinsam wachsen.“

Am Eis glänzen die Haie nur ansatzweise. Denn das sensationelle Schlussdrittel in Graz (5:0) folgte wohlgemerkt auf einen 0:7-Rückstand und beim bärenstarken Start gegen die Vienna Capitals starb man am Sonntag im ersten Abschnitt den Chancentod. Und in der Folge ließ man sich mit billigen Kontern und unnötigen Strafen wieder zu leicht auseinanderdividieren.