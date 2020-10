EU-Außenminister beraten über Berg-Karabach und Weißrussland

Die Außenminister der EU-Länder kommen am Montag in Luxemburg zusammen, um unter anderem über die jüngsten Entwicklungen im Konflikt um Berg-Karabach und in Weißrussland zu beraten. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bezeichnete im Vorfeld den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan als einen „Kollateralschaden von Covid-19“. Die seit Samstag in Kraft getretene Feuerpause in der Region ist brüchig. Beide Seiten berichteten auch am Montag von Kampfhandlungen.