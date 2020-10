Neue Glungezerbahn nimmt am 16. Dezember Fahrt auf

Die Arbeiten an der neuen Kombibahn am Glungezer schreiten voran – das Bild zeigt die Bergstation Tulfein unmittelbar vor dem Wintereinbruch am Sonntag.

Tulfes – Es ist der dritte Streich innerhalb von drei Jahren am Glungezer: Nach dem Neubau der Gondelbahn von der Talstation in Tulfes bis zum Halsmarter und der Errichtung einer Beschneiungsanlage mitsamt Speicherteich sind nun die Arbeiten an der Sektion zwei bis Tulfein voll im Gange. Die Gesamtinvestition liegt bei 20 Millionen Euro, davon fließen neun Millionen in die neue Kombibahn. Mit dem Bau liegt man im Plan – sowohl was die Kosten als auch den Zeitplan betrifft. „Wir starten am 16. Dezember in die Skisaison“, bestätigt der Tulfer Bürgermeister Martin Wegscheider nicht ohne Stolz.