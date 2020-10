Bekenntnis zu neuer S-Bahn-Haltestelle Hall/Mils im Landtag

Der Standort eines möglichen S-Bahn-Halts Hall/Mils ist offen – für BM Eva Posch kommt das Haller Stadtgebiet jedenfalls nicht in Frage.

Hall, Mils – In seiner dieswöchigen Sitzung wird der Tiroler Landtag ein Bekenntnis „zur ehestmöglichen Realisierung“ einer neuen S-Bahn-Haltestelle Hall/Mils abgeben. Man unterstütze die Bemühungen der Landesregierung und des Verkehrsverbundes Tirol (VVT), „die Umsetzung dieses Projektes im aktuell in Verhandlung stehenden Tirol-Vertrag 2 mit den ÖBB zu verankern“, heißt es im gemeinsamen Antrag der schwarzgrünen Koalition, der im Ausschuss für Wohnen und Verkehr einstimmig beschlossen wurde.

Was die Standortfrage angeht, verweist der Antrag auf eine Studie aus dem Jahr 2015, laut der sowohl eine Variante Reschenhof (Milser Gemeindegebiet) als auch eine Variante Untere Lend (Haller Gemeindegebiet) als realisierbar und sinnvoll erachtet würden.

Untersuchungen, welcher der beste Standort ist – im Hinblick auf Einzugsgebiet, Bevölkerungsentwicklung etc. –, seien im Gange, erklärt der grüne Mobilitätssprecher LA Michael Mingler.

Die Grünen in Hall, Mils und Absam sprechen in einer gemeinsamen Aussendung jedenfalls von einem „Meilenstein für die Mobilität in der Region“: Die S-Bahn-Haltestelle sei eine ökologische, günstige und schnelle Alternative für Tausende Pendler, insbesondere für die rasch wachsende Untere Lend.