Neue Angriffe trotz offizieller Waffenruhe in Berg-Karabach

Aus der zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittenen Kaukasus-Region Berg-Karabach werden weiter Verstöße gegen die vor kurzem vereinbarte Waffenruhe gemeldet. Beide Seiten berichteten auch am Montag von Kampfhandlungen und gaben jeweils der Gegenseite dafür die Schuld. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium warf armenischen Truppen vor, aserbaidschanische Militärstützpunkte in mehreren Regionen beschossen zu haben.

Die Außenminister der EU-Länder kamen am Montag in Luxemburg zusammen, um über die jüngsten Entwicklungen in dem Konflikt zu beraten. Schallenberg bezeichnete im Vorfeld den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan als einen „Kollateralschaden von Covid-19“. Die seit Samstag in Kraft getretene Feuerpause in der Region ist brüchig. Beide Seiten berichteten auch am Montag von Kampfhandlungen.