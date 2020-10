Vatikan eröffnet Auffangzentrum für Flüchtlinge in Rom

Die katholische Kirche stellt eines ihrer Gebäude in Rom als Auffangzentrum für Flüchtlinge zur Verfügung. In der Einrichtung würden etwa 60 alleinstehende Frauen, Mütter mit Kindern sowie besonders schutzbedürftige Familien aufgenommen, erklärte der polnische Kardinal Konrad Krajewski am Montag in Vatikanstadt. Ein Nonnenkloster stellt dem Vatikan das Gebäude kostenlos zur Verfügung.