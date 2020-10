Bluttat in Pizzeria: 31-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Am Landesgericht Wiener Neustadt geht am Dienstag ein Mordprozess in Szene. Angeklagt ist ein 31-Jähriger, der im Jänner in einer Pizzeria in Pitten (Bezirk Neunkirchen) seinen um zwei Jahre älteren Geschäftspartner mit 13 Messerstichen getötet haben soll. Dem türkischen Staatsbürger droht im Fall eines Schuldspruchs lebenslange Haft. Vorausgegangen sein soll der Tat ein Streit ums Geschäft, in den auch Beziehungsprobleme hineingespielt hatten.