„Die Entführung aus dem Serail“: Doppelt steht Mozart gut

Wien – Die Staatsoper kommt dem 21. Jahrhundert immer näher. Die Übernahme der längst zum Klassiker avancierten, gut 22 Jahre alten „Entführung aus dem Serail“ von Hans Neuenfels aus Stuttgart war der jüngste Schritt, der für manche Wiener Operngänger schmerzvoll scheint. So buhten am Ende einige wütend in die vielen Bravos hinein.

Auf einer Bühne auf der Bühne (Christian Schmidt) und in den fantasievollen durch die Zeiten gemixten Kostümen von Bettina Merz schüttelt auch Neuenfels das sich nur allzu oft durch hölzerne Dialoge von Musiknummer zu Musiknummern hangelnde Stück lustvoll und geistreich auf: von heiter bis spaßig, von zotig bis ernst und tieftraurig. Dazu greift er stark in den Singspieltext ein. Das tut gut. Die Doubletten wirbeln über die Bühne, wechseln sich beim Sprechen ab, geben sich sogar selbst Ratschläge. Neuenfels versagt sich platte Aktualisierungen. Er eröffnet lieber ein Panoptikum, in dessen Zentrum die Menschen von Liebe und Eifersucht, ihren Zweifeln, Vorurteilen, Freuden und Ängsten hin- und hergerissen werden. Gerade in der Verdoppelung erlebt man eine Vertiefung. Wie durch ein Kaleidoskop fächert Neuenfels das Spiel in unzähligen Facetten auf. All das hebt auch die Musik, die Arien und Ensembles, bündelt noch einmal all die Emotionen, die Mozart wie kein anderer komponiert hat.