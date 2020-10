Kommt eine Meise geflogen: Vogelverhalten in Innsbruck untersucht

Innsbruck – Es hört sich wie das freundliche Gezwitscher von mehreren Vögeln an. Allerdings ist es ein artspezifischer Warnruf vom Band, durch den Kohl- und Blaumeisen angelockt werden. Denn die beiden Arten kommen üblicherweise näher, um die vermeintliche Gefahr zu sehen und im Blick zu haben. Schon ist eine Blaumeise in ein aufgespanntes Netz geflogen und schafft es nicht mehr, herauszukommen.

Mit dem Projekt wollen sie den Einfluss der zunehmenden Urbanisierung auf das Wanderverhalten von Kohl- und Blaumeisen – speziell in den Wintermonaten und zur Brutzeit – untersuchen. Denn in den nächsten zehn Jahren soll sich die Fläche von Städten weltweit verdreifachen. „Kohl- und Blaumeisen sind beliebte Modellorganismen, um den Einfluss von Städten auf ökologische und evolutionäre Prozesse bei wild lebenden Tieren zu analysieren“, sagt Projektleiterin Marion Chatelain.

Nachdem die Vögel gefangen worden sind, werden sie genau untersucht und Proben genommen. Kotproben z. B. geben Aufschluss über die Futterquellen. Das Gefieder wiederum gibt je nach Schwermetallbelastung Rückschlüsse, ob der Vogel mehr in Städten oder im ländlichen Raum lebt. Am Ende werden die Vögel noch mit drei bunten Ringen an den Beinen ausgestattet – so kann man sie wiedererkennen: „Es gibt mehr als 700 verschiedene Ring-Kombinationen. Damit können wir genau sagen, welcher Vogel an welchem Tag um welche Uhrzeit untersucht wurde. Wir hoffen sehr, dass wir die Vögel dann irgendwann wieder sehen und so wissen, wohin es die Tiere gezogen hat“, erklärt die Französin.