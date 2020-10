Er war es auch, der zu Beginn der Corona-Krise alle Hebel in Bewegung setzte, damit der Hinterrißer wieder Anschluss an Tirol hatten. Denn während des Lockdowns gab es zwar für einige Enklaven eine Ausnahmeregelung – wie etwa in Jungholz – das galt aber nicht für die Hinterriß. Die Straße nach Achenkirch wurde in Bayern gesperrt. Nur mit einem riesigen Umweg war der Weg in die Heimat noch möglich. „Und jetzt hat man uns wieder vergessen“, sagt Reindl kopfschüttelnd.