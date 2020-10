„Dürfen nicht nur Verwahrstelle für Tiere sein“: Tierheim Wörgl auf Standortsuche

Wörgl – Mit einem Bell-Chor wird man im Wörgler Tierheim begrüßt. Wer das Haus betritt, steht unweigerlich direkt vor den Hundezwingern. Das freut nicht jeden Besucher – und treibt den Puls der Tiere jedes Mal in die Höhe. Diese ungünstige Situation ist aber nur einer der vielen Gründe, warum der Tierschutzverein für Tirol 1881 nun die Reißleine ziehen und das Haus in der Wörgler Peripherie aufgeben will. „Unser Vertrag läuft Ende 2022 aus. Das nehmen wir zum Anlass, um uns nach einem neuen Grundstück umzusehen und neu zu bauen“, erklärt Vereinsobmann Christoph Lauscher.

Den Standort Wörgl bzw. Kundl wolle man beibehalten. „Das Unterland hat ein riesiges Einzugsgebiet. Wir haben einen enormen Durchlauf an Tieren, das würde man dem Wörgler Heim aufgrund seiner Größe gar nicht zutrauen.“ 381 Katzen, 61 Hunde und 110 Kleintiere wurden allein in Wörgl im vergangenen Jahr betreut, tirolweit (Tierheim Mentlberg, Katzenhaus Schwaz) waren es 1222 Katzen, 378 Hunde und 774 Kleintiere. Von den 147 Reptilien und 1179 Wildtieren ganz zu schweigen.

Seit 2005 nutzt der Tierschutzverein das gemietete Gebäude am Waldrand im Ortsteil Lahntal. Zwar habe man die Struktur an die Bedürfnisse des Heimes angepasst, doch rechtliche Vorschriften hätten sich seither verändert. Der vorhandene Platz reicht für die Zwei- und Vierbeiner nicht mehr aus. Lauscher schildert: „Für die Hunde wäre eine Gruppenhaltung für die Sozialisierung wichtig. Aber selbst die Hundeboxen sind relativ klein.“

Heimleiterin Brigitte Kann sehnt den Tag des Umzugs herbei. Sechs Welpen watscheln zum Gitter im Außenbereich, die Schwänzchen gehen hin und her wie Pendeluhren auf Speed. Vor drei Wochen wurden sie von einem illegalen Welpenhändler in Kitzbühel beschlagnahmt. „Man hat sie viel zu früh von ihren Müttern getrennt“, ärgert sich Kann. „Es wäre so wichtig, jetzt gleich mit ihnen arbeiten zu können.“ Doch das muss warten: Sie sind krank. Bevor sie zu ihren Pflegeplätzen dürfen, müssen sie in Quarantäne bleiben. Doch das gestaltet sich unter den Gegebenheiten des Hauses extrem schwierig.