Begegnungszone in Westendorf auf die lange Bank geschoben

Westendorf – „Einmal probiere ich es noch, weil ich überzeugt bin, dass es das Richtige ist für Westendorf“, sagte Gemeinderätin Christine Schermer (WIR) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Westendorf. Die Obfrau spricht damit eine Begegnungszone im Westendorfer Zentrum an. Eine solche wurde im Mobilitätskonzept, welches von der Gemeinde bereits vor eineinhalb Jahren mit Einbindung der Bevölkerung ausgearbeitet wurde, vorgeschlagen. So sollten die drei Straßen im Ortszentrum verkehrsberuhigt werden.

„Wir haben viel umzusetzen in den kommenden Jahren, ich sehe die Begegnungszone in den nächsten Jahren als nicht zu stemmen“, sagt etwa Roland Treichl (Aufwind). Auch Vizebürgermeister Walter Leitner-Hölzl (AAB) übt sich in Zurückhaltung: „Wir brauchen zuerst Zahlen, wir müssen wissen, was das kostet.“ In dasselbe Horn stößt sein Listenkollege GR Klaus Hölzl: „Erst müssen wir wissen, was das kostet, und dann erst können wir uns überlegen, ob wir das wollen.“