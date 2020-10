Tausend Schäfchen im Einsatz gegen Corona: Was gegen Schlafprobleme hilft

Ein Hoch auf die Errungenschaften der Technologie. Wer könnte sich heute noch vorstellen, mit dem Waschbrett am Fluss zu schrubben, statt Kleidung einfach in die Waschtrommel zu stopfen. Doch brauchen wir in jeder Lebenslage technische Hilfe? Offenbar schon. Selbst die Schäfchen beim Einschlafen zählt man nicht mehr selbst, sondern lässt zählen.