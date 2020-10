Ischgl-Aufarbeitung löst Debatten in Tirol und im Bund aus

Innsbruck – Die schwarz-grüne Landesregierung zog gestern bereits Konsequenzen aus dem Experten-Bericht zu Ischgl. Keine personellen, aber strukturelle. Mit einer Landesgesundheitsdirektion wird das Gesundheitswesen in Tirol bis Ende November einer Strukturreform unterzogen. Im geplanten Tiroler Krisen- und Katastrophenmanagementzentrum soll das Krisenmanagement modernisiert und auch für Herausforderungen einer Pandemie gerüstet werden. „Wir haben jetzt die Gelegenheit, die Zeit sowie die Informationen und Erkenntnisse aus dem Bericht zu nutzen, um uns für die Zukunft besser aufzustellen“, sagt der Leiter des Departments für Innere Medizin an der Klinik Innsbruck, Günter Weiss. Er wird die Expertengruppe zur Weiterentwicklung und Neuaufstellung des Tiroler Gesundheitswesens leiten.

Doch nicht nur in Tirol schlägt der Bericht der Rohrer-Kommission Wellen. Im Nationalrat muss sich heute Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) einer dringlichen Anfrage der NEOS stellen. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger will ihn zu Ischgl und zu "zunehmender Intransparenz" im Corona-Management befragen.

Wegen des unkoordinierten Vorgehens bei der Quarantäne für Ischgl und St. Anton übte die Expertenkommission bereits Kritik an Bundeskanzler Kurz (VP), das Gesundheitsministerium kommt allerdings generell nicht gut weg. Zum einen habe es keinen aktuellen Pandemie-Plan gegeben, heißt es. Und weiters: "Im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung wäre das Gesundheitsministerium für den inhaltlichen Teil führend gewesen. Allerdings haben gesundheitsrelevante Fragestellungen oft urgiert werden müssen. Auch nach Vorlage der Konzepte gab es nicht immer gleich am nächsten Tag eine Antwort."

Spekulationen gibt es über den Verbleib von 51.000 Datensätzen von allen Gästen, die in den ersten beiden März-Wochen im Paznaun und St. Anton Urlaub gemacht haben. Das Land hat am 14. und 15. März 48.000 Daten an das Gesundheitsministerium übermittelt, am 16. März weitere 3000.