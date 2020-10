Innsbruck – Das Strafgericht ist mitunter Spiegel der Gesellschaft und bringt die unglaublichsten Geschichten zu Tage. Ein wegen Einbruchdiebstahls in Österreich, Deutschland und seinem Heimatland einschlägigst vorbestrafter Tscheche musste sich gestern erneut wegen „Einbruchs in eine Wohnstätte“ am Landesgericht verantworten. Erst 2019 aus deutscher Haft entlassen hatte sich der 46-jährige Familienvater samt Brecheisen im Dezember ins Unterland begeben. Dort erbeutete er 1000 Euro aus einem Hotelzimmer und wollte auch in einem Haus fette Beute machen.