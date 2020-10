Vom KHM in die Galleria: Lorenzo-Lotto-Gemälde in Venedig

Die Galleria dell‘Accademia in Venedig zeigt ab Donnerstag bis zum 17. Jänner 2021 Lorenzo Lottos Meisterwerk „Madonna mit Kind und den Heiligen Katharina und Thomas“ aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien. Das Ölgemälde auf Leinwand aus den Jahren zwischen 1527 und 1533 wird im Rahmen der Initiative „Ein Meisterwerk für Venedig“ ausgestellt.

In den nächsten Monaten werden in den Sälen der Galleria dell‘Accademia in Venedig Meisterwerke aus der venezianischen Renaissance gezeigt, die aus den prestigereichsten Museen der Welt stammen. Dabei handelt es sich um außerordentliche Leihgaben, die nur in seltenen Fällen das Museum verlassen haben, in denen sie beheimatet sind. Lottos Werk aus dem KHM ist das erste Gemälde, das im Rahmen der Initiative in Venedig gezeigt wird.