Giulia erhöht den Herzschlag aller Romeos

Innsbruck – Ein Alfa Romeo zählt noch immer zu den faszinierendsten Produkten am Automobilmarkt. Im Fall der schönen Giulia und des SUV Stelvio ist die technische Dichte heute wieder hoch, wie zu besten Zeiten. Nicht umsonst können die beiden Vorzeige-Italiener immer wieder bei Vergleichstests in deutschen Fachzeitschriften brillieren.

Zum TT-Test rollte nun die soeben überarbeitete Giulia heran, strahlte in hellem „Perla Lunare“ und machte schon im Stand Lust auf mehr. Im Gegensatz zum bereits getesteten Allrad-Diesel (210 PS) diesmal als puristische Variante mit 200-PS-Turbobenziner, Heckantrieb und in edler „Sprint“-Variante. Per Knopf am Lenkrad erwacht der Zweiliter zum Leben. Der Sound klingt nach Sportlimousine. Besser noch passt zur Giulia jedoch der Abzug (6,6 Sekunden auf 100 km/h) über die nahezu perfekt schaltende Achtgangautomatik. Über die Lenkradschaltwippen lassen sich die Gänge hineinschnalzen, wie bei Tourenwagen. Die Gene der Giulia tragen sportlichen Leistungseinsatz ungefiltert weiter. So tragen eine Gewichtsverteilung von 50:50 und hoher konstruktiver Aufwand zu einem Ausnahmefahrwerk bei, das bei betörender Wendigkeit ausnehmende Souveränität und Berechenbarkeit bietet. Dazu trägt auch eine der besten Lenkungen am Markt bei: Millimetergenau lässt sich die Giulia von betörten Romeos dirigieren und lässt diese mit dem Asphalt verschmelzen.