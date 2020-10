Mittels Hypnose: Haifisch-Umzug im Wiener „Haus des Meeres“

Wenn Fische siedeln, dann kann dies durchaus mit einem ordentlichen Aufwand verbunden sein. Das hat jetzt auch der junge Schwarzspitzen-Riffhai Jacek erleben dürfen, der jüngst im Wiener Aqua-Terra-Zoo „Haus des Meeres“ von einem Becken in ein anderes umgezogen ist. Sogar mit dem Lift war Jacek unterwegs, wie die Haus-des-Meeres-Verantwortlichen am Dienstag mitteilten. Damit alles glatt lief, wurde der Hai mit einer Art Tier-Hypnose ruhig gestellt.

Im neuen Becken gab es dann noch kurzfristig Klärungsbedarf unter den Alt-Bewohnern und dem neuen Mitbewohner, was die Schwimmbahnen und die Fressreihenfolge betraf. Das war insofern wichtig, da die Hierarchie einer Hai-Gruppe sich in der Regel an ihren Bewegungsmustern und der Fütterungsreihenfolge ablesen lässt. Die Unstimmigkeiten scheinen aber geklärt zu sein: Jacek darf nun fast gleichzeitig mit seinen Artgenossen an das aus Sardine, Makrele und Tintenfisch bestehende Meeresfrüchtebuffet schwimmen, hieß es.