Dänischer Koch spioniert in Nordkorea - Enthüllungs-Doku

Ein dänischer Koch hat laut einer internationalen TV-Dokumentation Machenschaften Nordkoreas zur Umgehung von UN-Sanktionen aufgedeckt. Dänemark und Schweden wollen nun das Sanktionskomitee der Vereinten Nationen darüber informieren. Die dreiteilige Doku „Muldvarpen – undercover i Nordkorea“ (Der Maulwurf - Undercover in Nordkorea) des Dokumentarfilmers Mads Brügger war am Montag vom dänischen Rundfunksender DR veröffentlicht worden.

Man sei sehr besorgt über den Inhalt und die in der Doku-Serie gezeigten Aktivitäten im Zusammenhang mit Nordkorea, teilten die schwedische Außenministerin Ann Linde und der dänische Außenminister Jeppe Kofod am Montagabend mit. Deshalb seien die UN-Vertretungen der beiden Länder damit beauftragt worden, das Sanktionskomitee über die Doku in Kenntnis zu setzen. Auch in der EU wolle man die Angelegenheit ansprechen.