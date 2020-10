Bei der Erstimpfung müssten zwei Injektionen gegeben werden. Wegen der Impfstoffknappheit empfiehlt die Landessanitätsdirektion den Kinderärzten aber nur eine. So erreicht man in Tirol bei den Kleinen zumindest eine Durchimpfungsrate von 20 statt 10 Prozent.

Innsbruck, Schwaz – Die Influenzasaison hat begonnen – heuer früh und das mitten in der Corona-Krise. Laut AGES (Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit) wurden in Österreich über das so genannte Influenza-Surveillance-System bereits Grippe-Fälle gemeldet. Umso dringender ist nun die rasche Impfung der Kinder und Risikogruppen.