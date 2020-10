Tschechien meldet über 8.000 neue Corona-Infektionen

In Tschechien hat das Gesundheitsministerium am Mittwoch 8.325 neue positive Corona-Tests gemeldet. Das ist der bisher zweithöchste Wert in dem Land mit 10,7 Millionen Einwohnern. Die Gesamtzahl der Fälle liegt bei 129.747. Bisher starben 1.106 Menschen, die positiv getestet wurden. Zu Monatsbeginn waren es noch 696 Todesfälle. In Bulgarien lag die Zahl der Neuinfektionen das vierte Mal innerhalb einer Woche auf Rekordniveau. Die Zahl der Fälle stieg um 785 auf 25.774.