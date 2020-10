Leeres Geoforum in Umhausen voller Aktualität

Was Naturereignisse betrifft, stand aus Tiroler Sicht heuer die Leckgalerie im hintersten Ötztal im Fokus. Im Mai hatte eine Mure den Lawinenschutzbau schwer beschädigt. „Dann hat man gesehen, wie binnen kürzester Zeit Geologen, Straßenexperten und Vermessungstechniker zusammenarbeiten“, so Heißel. Eine starke Schneeschmelze hatte eine Stelle, „die man bis dahin nicht dramatisch gesehen hatte“, labil gemacht. Obergurgl war nach der Corona-Quarantäne wieder für Wochen von Sölden aus nicht erreichbar. Drei Vorträge beschäftigen sich mit der Baustelle, den Maßnahmen und Erkenntnissen.

Trinkwasser ist ein Thema, das dem ehemaligen Landesgeologen Gunther Heißel besonders am Herzen liegt. Ein Referat beleuchtet 55 große Wasserschüttungen in Tirol. „Allein das Karwendel weist rund 40 Großquellen auf“, erklärt Heißel. Die größten von ihnen sind die Mühlauer Quellen mit durchschnittlichen Schüttungen von etwa 1200 Sekundenlitern für die Stadt Innsbruck. Aber es gibt auch einige ungenutzte große Quellen, die noch zum Rückgrat der Tiroler Wasserversorgung werden könnten.

Einen Blick zurück in die Geschichte machen wiederum Forscher der Universität Innsbruck: Im Vorjahr berichteten sie beim 21. Geoforum über das geologische Archiv der Tiroler Seesedimente. Dieses gibt auch über Erdbeben und Erdrutsche in vorgeschichtlicher Zeit Auskunft. Die neueste Arbeit der Forscher beschäftigte sich mit Fernstein- und Blindsee am Fernpass. Die Tiefbohrung am Fernsteinsee soll die Entstehung des Sees und seither vergangene geologische Extremereignisse ergründen.