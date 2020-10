Benötigte Hilfe für pflegebedürftige Tirolerin scheitert am Fördergeld

Birgit Platzgummer hat es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht, pflegenden Angehörigen zu helfen, wenn es beispielsweise um Förderungen und Betreuungsangebote geht. Auch die besagte Tiroler Familie, die anonym bleiben will, hat sich an die Ramsauerin und ihr Unternehmen „Pflege-Hilfe-Organisation“ gewandt. Denn die 24-Stunden-Pflege für die 48-Jährige kostet um die 3000 Euro. „Geld, das die Eltern mit ihrer kleinen Rente nicht haben“, schildert Birgit Platzgummer.

Pflegegeldstufe 7 in Höhe von ca. 1600 Euro und Familienbeihilfe reichen nicht aus. „Und eine Pflegekraft wird vom Sozialministerium mit maximal 550 Euro gefördert. Es bleibt ein offener Betrag von 700 Euro für die Pflegekraft. Das können sich die Eltern nicht leisten“, schildert Platzgummer. Die Zillertalerin wollte um weitere Förderungen für ihre Klienten ansuchen. Beim Sozialministerium habe es geheißen, dass es keine zusätzlichen Förderungen gebe. „Man verwies mich an das Amt der Tiroler Landesregierung, dort hieß es am Ende auch, dass es leider keine weiteren Fördermittel gibt, und man schickte mich zur ­Bezirkshauptmannschaft“, schildert Platzgummer.