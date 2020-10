Covid-19 trifft auf Unterhaus: Der Weg führt von der Spielwiese zum Brotberuf

TFV-Präsident Josef Geisler will sich in Sachen Hallenmeisterschaft von Experten beraten lassen.

Die Crux lässt sich mittlerweile woanders finden. Im beruflichen Umfeld der SVG Reichenau wurden auch Kollegen wie Arbeitnehmer in Quarantäne geschickt, die negative Corona-Tests hatten und nichts mit der Kugel zu tun haben. Dass die Unterhaus-Kicker einmal selbst in Quarantäne müssen, wird betrieblich großteils geduldet, bei einem zweiten Mal und wenn’s über die Kabine und Outlinien ausstreut, wird’s schwieriger.

Bei Tirol-Ligist SV Kematen kehrten von einem halben Dutzend Pausierender zumindest drei (Saurer, Meischberger, Mühlthaler) in den Liga-Alltag zurück. „Ich bin kein Arbeitsrechtsexperte. Für den Arbeitgeber geht es um eine Einschränkung der Gefahrenquellen zur Fortführung seines Betriebs und vor allem um die Gesundheit der Mitarbeiter. Ob deswegen der Spieler in seiner Freizeit einzuschränken ist? Es geht in diesem Spannungsfeld um das größtmögliche Maß an Eigenverantwortung. Und wenn einer aufhören will, muss man es akzeptieren“, hält Reichenau-Obmann Gernot Amoser fest.