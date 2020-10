Frankfurter Buchmesse anders als gewohnt

Livestreams im Internet statt Menschenmassen zwischen Messeständen: Die Frankfurter Buchmesse hat am Mittwoch völlig anders als gewohnt begonnen. Wegen der Corona-Pandemie findet die 72. Ausgabe fast ausschließlich online statt. In den vergangenen Wochen wurden die vor Ort geplanten Veranstaltungen Stück für Stück zusammengestrichen. Das Programm für die Fachbesucher war von Anfang an nur in Form digitaler Konferenzen geplant.