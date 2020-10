Auftakt zum Jugendfilmfestival in St. Johann unter strengen Corona-Regeln

Gestern wurden das neue Kikiplexx-Programm und die neue Sitzordnung in der Alten Gerberei in St. Johann vorgestellt.

St. Johann i. T. – Corona zum Trotz: Unter strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen findet auch in diesem Jahr in der Alten Gerberei in St. Johann das Kinder- und Jugendfilmfestival Kikiplexx statt. So heißt es von 6. bis 24. November wieder: „Film ab!“