Botschafter Ralf Beste bei seinem Besuch in Tirol.

Innsbruck – Im Sommer hat der bekennende Tirol-Fan Beste eine Radtour durch mehrere Tiroler Täler („ich war zufällig auch in einigen vorherigen Quarantänegebieten wie am Arlberg und im Ötztal“) und über mehrere Pässe gemacht. Jetzt kam er zu einem dienstlichen Besuch nach Tirol. Gegenüber der TT macht der Botschafter Tirol und Österreich hinsichtlich der Reisewarnungen und der gestern beschlossenen fünftägigen Quarantäne-Pflicht (dann kann ein negatives Test-Ergebnis vorgelegt werden) für Urlaubs-Rückkehrer wenig Hoffnung auf eine deutsche Kursänderung. „Wir haben einfach die Sorge, dass die Corona-Situation außer Kontrolle geraten könnte, weil sich das Virus ohne Maßnahmen exponentiell ausbreitet. Deutschland will einen zweiten Lockdown unbedingt verhindern.“