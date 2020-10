Antidoping-Regulativ wirft Fragen auf: Wo landet das Preisgeld der Doper?

Das passierte allerdings nicht, und Radsport-Generalsekretär Rudolf Massak ist sich auch nicht sicher, ob das jemals passieren kann. „Wie sollen wir das umsetzen? Das Geld könnte der Verband ja nicht behalten, es müsste an die hinter Denifl klassierten Fahrer weitergeleitet werden.“ Was die Situation erschwert: Die im Radsport ausbezahlten Veranstalter-Prämien gehen ans Team, wo sie im Regelfall an alle Mitglieder ausbezahlt werden: an Wasserträger genauso wie an diejenigen, die für die Prämien verantwortlich waren. Im Fall Denifls fielen seit 2014 Preisgelder zwischen 76 und 9925 Euro (Gesamtsieg Österreich-Rundfahrt) an, in Summe über 12.000 Euro. Rechtfertigen kleine Beträge im Zeitraum von fünf Jahren den organisatorischen Aufwand? Die Kontaktdaten der betroffenen Fahrer sind kaum erhältlich, viele Teams gibt es nicht mehr.