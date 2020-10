Nach massivem Felssturz im Alpbachtal: „Rückkehr ist vorerst keine Option“

Vor zehn Jahren haben Sabine und Hans Hechenblaikner im Ortsteil St. Gertraudi gebaut – am Dienstag donnerten tonnenschwere Felsen auf ihr Zuhause nieder. Wann sie und ihre beiden kleinen Töchter wieder einziehen dürfen, ist unklar.

Reith i. A. – Kaum Worte fanden gestern Mittag Sabine und Hans Hechenblaikner für das, was sich Tags zuvor in ihrem Zuhause in Reith im Alpbachtal – oder besser darüber – abgespielt hat. „Es ist ein Riesenglück, dass es nur zu einem Sachschaden kam“, meinen die beiden unisono.