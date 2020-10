Bank ortet 1,34 Mio. Euro Schaden durch Tiroler Privatkundenbetreuerin

➤ Von der Telefonistin zur Privatkundenbetreuerin hatte sich eine 44-Jährige über 17 Jahre in einem Innsbrucker Geldinstitut hochgearbeitet. Damit wuchs die Verantwortung. So hatte die Frau an die 250 Kunden und damit verbunden Beträge von insgesamt 160 Millionen Euro betreut. Wohl zu viel Last auf den Schultern. Dies mündete ab 2013 in psychotherapeutischer Behandlung mit depressiven Anpassungsstörungen bei Belastungsfaktoren.