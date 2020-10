Vorerst keine Radarmessungen in neuer Innsbrucker Begegnungszone

Wie mehrfach berichtet, dürfen Fahrzeuglenker in der nördlichen Wilhelm-Greil-Straße, Meraner Straße, Gilmstraße und Erlerstraße seit Mitte September nur noch mit 20 km/h unterwegs sein. Das Tempolimit gilt übrigens auch für Radfahrer. Dem Begehren des Stadtmagistrats, Radarmessungen in der Begegnungszone durchzuführen, hat Moser allerdings zunächst eine Absage erteilt. „Dafür benötigen wir Platz, und den haben wir nur in den Ladezonen“, so sein Hauptargument: „Die Lieferanten hätten keine Freude, wenn wir ihre Parkmöglichkeiten blockieren.“ Außerdem will Moser der Bevölkerung Zeit geben, um sich an das Tempolimit zu gewöhnen. „Wenn wir messen, müssten wir bereits ab 26 km/h strafen.“ Eine Vorgangsweise, die wohl als Schikane empfunden würde. Der vorläufige Verzicht auf Radarmessungen bedeutet aber nicht, dass Polizeistreifen zu schnellen Lenkern in der Begegnungszone tatenlos zuschauen.