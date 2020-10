Heinrich Stocker zeigt, wie man umgeben von der Blumensonnenuhr am Lienzer Iselkai selbst zum Zeiger wird.

Lienz – Es geht in kleinen Schritten auf den kürzesten Tag des Jahres zu. Eine ganz spezielle Sonnenuhr am Iselkai in Lienz ziert sonst bunter Blumenschmuck, jetzt färbt der Herbst mit den Blättern der Bäume die Pflanzbeete unter den steinernen Ziffertafeln. Auf dieser „Analemmatischen Blumensonnenuhr“ dient der Mensch als Zeiger. Der eigene Körperschatten zeigt die Zeit, nachdem man sich der Jahreszeit entsprechend auf eine Steinplatte stellt – die genaue Anleitung dazu steht auf einer Tafel beschrieben.