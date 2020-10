„Die 12 Tiroler“: Toni Innauer erweckt mit neuem Buch das Tier in dir

Ein kurzer Ausblick in einen Turnsaal in naher Zukunft, der Sportlehrer versammelt seine Schüler um sich und sagt: „Wir machen jetzt eine Übung, mit der wir Bauchmuskulatur und Hüftbeuger trainieren.“ Gähn, in Gedanken sind die Kinder schon längst wieder in ihre digitale Welt abgetaucht. Der Lehrer könnte aber auch motivieren: „Kommt, jetzt zeigt ihr mir die Bachforelle.“ Das klingt schon spannender, die Bewegungen speichern sich ab und man kann sich immer wieder in das flinke Tier hineinfühlen. „Das ist der Clou, es entstehen Bilder im Kopf“, sagt Toni Innauer über die Idee zu seinem neuen Buch „Die 12 Tiroler“.