Erneuter Höchstwert von 1.552 Neuinfektionen in Österreich

Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben am Donnerstag in Österreich einen neuen Höchstwert erreicht. Mit Stand 9.30 Uhr wurden binnen 24 Stunden 1.552 Personen positiv auf Covid-19 getestet. 480 der Fälle wurden in Wien registriert, berichtete das Innenministerium. Am Donnerstag der vergangenen Woche waren es noch 1.209 bestätigte Neuinfektionen.