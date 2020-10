Lienz kämpft mit Pappelwurzeln beim Lienzer Dolomitenstadion

Lienz – Stattlich sehen sie aus, die insgesamt 82 Pappeln, die rund um das Lienzer Dolomitenstadion in den Himmel ragen. Mit einer Höhe von bis zu 25 Metern umgeben sie den Fußballrasen und die rundum verlaufenden Leichtathletikbahnen. So majestätisch die Bäume auch wirken, so viel Ärger können sie verursachen. Denn ihre Wurzeln breiten sich flach unter der Erde aus und durchstoßen den Boden an unliebsamen Stellen, zum Beispiel mitten auf der Laufbahn, wo normalerweise Sportler ihre Runden drehen.