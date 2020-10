Verborgene Leidenschaften vertrauter Komponisten

Zwei Ouvertüren von Franz Schubert: Während jene zu der Oper „Alfonso und Estrella“ in verschiedenen Zusammenhängen gespielt wird, führt die in e-Moll, D 648, in der Hasan licht- und sonnendurchflutet italienisches Flair erlebt, ein Schattendasein. Und ist doch ein Stück dramatischen Zugriffs, mit einem Hauch Beethoven und einer raffiniert aus dem Urgrund der Kontrabässe gesteuerten Vitalität.

Danach waren es zunächst die hohen Streicher, die Ton und Rhythmus angaben, das Feld öffneten, auf dem sich in Kurt Weills Symphonie Nr. 2 vielgestaltig Fruchtbares quer durchs Orchester entwickeln kann. In den stark geforderten Bläsern zumal, denen Kerem Hasan ganz nah ist, wenn sie führen, mit seiner stützenden Präsenz, den sicheren Einsätzen, seiner Musizierkraft. Sein Charisma gehört natürlich dem ganzen Ensemble, wo sich etwas auftut, ist er da, und das Orchester gibt ihm am Mittwoch alles. Der Uraufführungsskandal um Weills Songspiel „Mahagonny“ war fünf Jahre vorbei, als er die Symphonie in der künstlerischen Ungeduld seiner politbewussten Generation begann. Dann flieht er 1933 vor den Nazis nach Paris, die ihn auch dorthin verfolgen. Die stürmische, dunkle Symphonie birgt die Zerrissenheit Weills und den Lebensdruck, ist aber groß als abstrakte, nicht überladene, doch reich geladene Komposition, die Weills künstlerische Potenz manifestiert.