Mit der deutschen Reisewarnung drohte Tirol in der kommenden Wintersaison ein Totalausfall, jetzt gibt es doch wieder etwas Hoffnung.

Innsbruck, Berlin – In der letzten Wintersaison kam Mitte März wegen der starken Corona-Ausbreitung der plötzliche Lockdown, nach zweieinhalbmonatiger Zwangspause kam dann die Sommersaison ab Ende Mai sukzessive besser in Fahrt. Mit den zuletzt aber wieder deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen gab es jedoch Reisewarnungen mehrerer Länder – gerade auch aus dem mit Abstand wichtigsten Herkunftsland Deutschland, von wo über die Hälfte aller Tirol-Urlauber kommen. In der Wintersaison (bringt sonst zwei Drittel der Umsätze) geht es für Tirol um Milliarden und Tausende Arbeitsplätze.