296.000 Leser täglich: TT ist absolute Nummer eins in Tirol

Innsbruck – Die Tiroler Tageszeitung ist mit Abstand die erste Wahl der Tirolerinnen und Tiroler, wenn es um ihre Tageszeitung geht. Bei zugleich steigenden Onlinezugriffen auf tt.com bleiben die Print-Leserzahlen der Tiroler Tageszeitung stabil auf hohem Niveau, wie die aktuelle Media-Analyse bestätigt. So greifen 280.000 Tirolerinnen und Tiroler zur Printausgabe der TT bzw. zur TT Kompakt, österreichweit sind es 296.000. Im Hauptverbreitungsgebiet Nordtirol kommen Tiroler Tageszeitung und TT Kompakt täglich auf eine Reichweite von 44,9 Prozent.

Mit dieser konstanten Leserentwicklung ist die TT auch weiterhin die klare Nummer eins unter den Tageszeitungen in Tirol. Die Tiroler Krone kommt zum Vergleich lediglich auf 22,8 % Reichweite, gefolgt von Standard (5,6 %), Kurier (3,3 %), Kleine Zeitung (2,4 %) und Presse (2,2 %).

Moser-Holding-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz zum aktuellen Ergebnis: „Es geht um Qualität und Verlässlichkeit, die wir den Tirolerinnen und Tirolern gerade in schwierigen Zeiten bieten wollen, ob zusammengefasst in der täglichen Printausgabe oder verbreitet über unsere verschiedenen digitalen Kanäle. Das Vertrauen, das die Tiroler Tageszeitung in Form dieses Analyse-Ergebnisses bestätigt bekommt, ist enorm. Wir möchten uns sehr herzlich dafür bedanken.“