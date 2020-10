Winterspiele im Treibhaus: Ein Realist versucht sich am Unmöglichen

Deshalb setzt Pleifer in den kommenden Monaten erneut seinen Steinway aufs Spiel. „Warum sollte das, was im Sommer ging, nicht auch im Winter gehen?“, fragte er sich – und fand Rat bei einem nicht gerade winterlichen Vorzeigerevoluzzer: „Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche“, sagt er in Anlehnung an Che Guevara. Eines stehe derzeit außer Frage, erklärt Pleifer: „Wenn man etwas machen will, muss man es draußen machen.“ Und: „Wo, wenn nicht im frischluftverliebten Tirol mit seiner europaweit unerreichten Dichte an wärmenden Goretex-Jacken und Thermo-Unterhosen, sollte das Unmögliche möglich sein?“ Zumal man gerade in Innsbruck einige Erfahrung in der Ausrichtung winterlicher Großveranstaltungen hat. Womit auch der Name für den Veranstaltungsreigen gefunden war: „Im Treibhausgarten bekommt Innsbruck seine dritten Winterspiele. Mit allem, was dazugehört: vom olympischen Feuer bis zur Medaillenvergabe“, sagt Pleifer. Erste Generalproben gab es bereits: Anfang Oktober las Josef Hader. Zuletzt präsentierte auch Singer-Songwriter Felix Kramer sein neues Album im Treibhausgarten.