Ötzidorf hat die Saison schon abgebrochen

Umhausen, Tarrenz – Die Tiroler Ausflugsziele haben vom Corona-Sommer profitiert. Das bestätigen auch Leonhard Falkner, Chef des Ötzidorfes und des Greifvogelparks in Umhausen, und Alrun Lunger, Geschäftsführerin der Knappenwelt in Tarrenz. Beide sprechen von einem guten Sommer – allerdings nur, was die Zeit zwischen Mitte Juli und Ende August betrifft. Denn ab September brach der Zustrom ab: Das Ötzidorf machte am 4. Oktober still und leise Saisonschluss und auch die Knappenwelt hat bis 31. Oktober nur noch an Wochenenden geöffnet. „Es fehlen die Schulen und die Busse“, sagen die beiden Verantwortlichen und hoffen auf die kommende Saison und bessere Zeiten.