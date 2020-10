Sechs Wochen ohne Ampeln: Verkehrsposten für Mühlauer Brücke gefordert

Innsbruck — Auf eine harte Geduldsprobe werden Autofahrer in Innsbruck rund um die Mühlauer Brücke gestellt. Eine Großbaustelle sowie die neue Busspur auf der Haller Straße sorgen für lange Staus. Am Montag werden zudem noch für rund sechs Wochen sämtliche Ampeln im Kreuzungsbereich der Mühlauer Brücke aufgrund der notwendigen Erneuerung der Anlage ausgeschaltet. Sowohl ÖVP als auch FPÖ warnen vor einem völligen Verkehrskollaps. Sie fordern die Installierung eines Verkehrspostens, der den Verkehr händisch regelt. „Diese flexible Regelung hat sich bei der Tiefbaustelle vor der Ottoburg bewährt", erklärt ÖVP-Verkehrsausschuss-Vorsitzende Mariella Lutz.

Die zuständige Vize-BM Uschi Schwarzl (Grüne) ließ am Freitag die Daten der fixen Verkehrszählstellen in Rum und Thaur auswerten. Demnach gibt es „keine Indizien für eine maßgebliche Verkehrsverlagerung von der Landesstraße im Talboden auf die Dörferstraße", erklärt Schwarzl. Im Vergleich zwischen September 2019 und September 2020 kam es in Thaur auf der B171 Tiroler Straße zu einem Verkehrsrückgang von 1,2 Prozent (rund 380 Kfz weniger pro 24 Stunden). In Rum entlang der L8 ist ein geringfügiges Plus von 1,2 Prozent (rund 80 Kfz mehr pro 24 Stunden) zu verzeichnen. Für die Anton-Rauch-Straße liegen mangels Messstation keine Daten vor.