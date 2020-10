Bei einem Grundstückspreis scheiden sich in Kirchberg die Geister

Kirchberg i. T. – Eine „Erbschaft“ des alten Gemeinderates haben die Mandatare in Kirchberg nun aufzuarbeiten. In der jüngsten Gemeinderatssitzung waren die so genannten Lappergründe Thema. Hier gab es eine 50/50-Lösung, also die Hälfte der Fläche darf frei verkauft werden, die andere Hälfte muss zu einem leistebaren Preis Einheimischen zur Verfügung gestellt werden. Da man sich lange nicht hinsichtlich der möglichen Bebauung der frei verkäuflichen Grundstücke einig war, hat sich das Ganze um Jahre verzögert. Doch nun wurde kürzlich ein Projekt der CGO präsentiert. Insgesamt sind es acht Grundstücke, welche für Kirchberger gedacht sind, in einer Größe von 308 bis 385 m2.