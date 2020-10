Bei Wind und Regen in St. Johann mit dem Rad unterwegs

Bürgermeister, Projektverantwortliche und Teilnehmer der Radchallenge zogen am Freitag Bilanz.

St. Johann i. T. – Es war keine lustige Marketingaktion, sondern „harte“ Arbeit: Acht Bürger nahmen einen Monat lang die Radwege in St. Johann, Kirchdorf und Oberndorf unter die Lupe. Ziel sind eine Verbesserung der Radwege, Input für ein Radwegekonzept und Erkenntnisse über die Vor- und Nachteile des Rades als Verkehrsmittel im Alltag. In Summe fuhren die Teilnehmer mehr als 3000 Kilometer und gaben 190 Rückmeldungen. Das freut besonders St. Johanns Ortsmarketingleiterin Marije Moors: „Das ist sensationell, wir haben nur mit der Hälfte an Meldungen gerechnet.“