Berliner Start-up "Share" will auch in Tirol beim Einkaufen Spenden ermöglichen

Innsbruck, Berlin – Einkaufen muss eigentlich jeder, dabei Gutes tun kann, wer Produkte kauft, wo „Share“, also das englische Wort für „Teilen“ draufsteht. „Share“ ist auch der Name des Berliner Start-ups, das – 2017 gegründet, 2018 in Deutschland und 2019 in Österreich gestartet – den Hungernden in aller Welt, aber auch den sozial Schwachen in Österreich helfen will. Der Plan klingt verblüffend einfach. „Wer ein Produkt kauft, spendet ein weiteres“, erklärt Geschäftsführerin Iris Braun. Braun und ihr Mitgründer Sebastian Stricker wissen, wovon sie reden. Beide haben für das Welternährungsprogramm gearbeitet, sie wissen, was in der Dritten Welt fehlt – Nahrung, Wasser, Hygieneartikel – und wie billig (für westliche Verhältnisse) Mahlzeiten etwa in Afrika sind. Auch im eigenen Unternehmen sind Braun und Stricker sparsam. „Was andere Unternehmen in Marketing stecken, wird bei uns auch direkt in Hilfsprojekte gesteckt.“