Begeisterndes Ausgeistern im Innsbrucker Theater praesent

Seit Donnerstag wird „Dunkel lockende Welt“ in einer Inszenierung von Fabian Kametz im Innsbrucker Theater praesent gespielt. Was, aber das nur am Rande, die Frage in den Raum wirft, warum sich heimische Theater nur selten an Werke von Tirols namhaftesten Dramatiker wagen. „Thomas“ etwa, eine von drei Zusammenarbeiten Händls mit dem Komponisten Georg Friedrich Haas, fand noch keinen Weg nach Tirol – obwohl die Schwetzinger Uraufführung 2013 als Koproduktion des Tiroler Landestheaters ausgewiesen war.