Wiener Juwelier an zahlreichen Stichverletzungen gestorben

Der Juwelier, der Mittwochnachmittag tot im Eingang seines Geschäftes in Wien-Landstraße lag, ist laut Polizei den zahlreichen Schnitt- und vor allem Stichverletzungen erlegen. Eine Waffe wurde nicht gefunden. Der oder die Täter dürften das Messer wieder mitgenommen haben. Eine Schusswaffe war nicht im Spiel.

Unklar ist weiterhin, ob der 74-Jährige im Zuge eines Raubüberfalls getötet wurde oder ob es sich um einen Racheakt gehandelt hat. Die Spurensicherung war auch am Freitag am Tatort in der Landstraßer Hauptstraße und versuchte zu rekonstruieren, ob etwas von den Schmuckstücken fehlt.