Hoffnung für insolvente Achenseebahn: Sie wird jetzt aufgefangen

Für die in die Insolvenz gedampfte Achenseebahn gibt es einen Hoffnungsschimmer. Eine Auffanggesellschaft soll gegründet werden.

Jenbach – Im Frühjahr schlitterte die Achenseebahn mit 1,4 Millionen Euro in die Insolvenz. Im Sommer hat das Land Tirol dann die ursprünglich zugesagten 3,4 Millionen Euro für die Sanierung der Eisenbahninfrastruktur auf Eis gelegt, schließlich wollte sie keine Haftungsrisiken eingehen. Für den Teilbetrieb werden jedoch 700.000 Euro zugeschossen, damit die Konzession nicht verloren geht.

Das Land Tirol hat deshalb ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem die Situation entlang der 6,8 Kilometer langen Strecke untersucht werden sollte. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und sind besser als erwartet. Sie gelten als Basis für die Verhandlungen über die Gründung einer Auffanggesellschaft.

So ist laut TT-Informationen die Kontamination auf der Gleisanlage relativ gering und kann durch die bestehenden Instandhaltungsarbeiten „saniert“ werden. Einzig an den Haltestellen sind die Belastungen größer, heißt es. Alles in allem dürfte es finanziell überschaubar sein. Deshalb werden jetzt konkrete Verhandlungen über eine Nachfolgegesellschaft geführt.