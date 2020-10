In fremden (Lust)gärten: Ehekomödie „Das Konzert" in Wien

Herman Bahrs „Das Konzert“ hatte am Donnerstag im Theater in der Josefstadt Premiere.

Wien – Der begeisterte Applaus bestätigt treffsicheres Zielgruppentheater, Hut ab! Hermann Bahrs Komödie „Das Konzert“ ist zudem geeignet für Zeitreisende in jene Ära, in der man sich ganz trefflich über potente Männer und weibliche Dummerchen die Schenkel klopfen konnte.

Was in der Idealvorstellung durchaus als zeitgemäße Befragung eines in die Jahre gekommenen Lustspiels mit überdrehtem Retro-Charme spannend und, ja, auch lustig sein könnte, kommt in Janusz Kicas Josefstadt-Inszenierung, abgesehen von ein paar erhellenden Ausreißern, leider rechtschaffen altbacken daher. Dabei führt die Zeitreise ästhetisch nicht ins Entstehungsjahr von Herman Bahrs Erfolgsstück (1909): Kica und seine Bühnen- und Kostümbildnerin Karin Fritz verorten den alternden Starpianisten Gustav Heink, dessen abgeklärte Ehefrau Marie und deren Entourage in den schrill-bunten frühen 1980ern.